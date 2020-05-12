"Роснефть" в рамках buyback приобрела еще 10 тыс. акций и 400 тыс. GDR

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" рамках программы buyback выкупила с рынка еще 10 тыс. обыкновенных акций и 400 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании.

Общая стоимость приобретенных бумаг оценивается в $1,9 млн.

Бумаги приобретаются на "дочку" "Роснефти" - компанию "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в распоряжении "РН-Капитала" находится 17 379 020 обыкновенных акций и 14 448 267 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.