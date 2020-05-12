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В Оренбуржье количество безработных увеличилось почти вдвое с начала апреля

Ранее в регионе разрешили работать объектам розничной торговли, которые находятся на территориях торгово-развлекательных комплексов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Количество безработных в Оренбургской области с начала апреля выросло почти в два раза, увеличившись до 24 тыс. человек, сообщила министр труда и занятости населения региона Наиля Исхакова.

"Мы имеем почти 24 тыс. безработных, если сравнивать с началом апреля, то это практически в два раза больше чем было, следовательно, складывается непростая ситуация", - сказала Исхакова во время прямого эфира, трансляция которого велась на странице областного правительства в Instagram.

По ее словам, в связи с этим увеличилось и количество обращений на горячую линию службы занятости. "Таким образом, мы имеем и на горячую линию [большое количество обращений], и обращения идут письменные, очень много граждан обращается с вопросами, как выплачивается пособие, в каком объеме, в каком размере, когда нужно обращаться", - добавила министр.

Ранее в регионе разрешили работать объектам розничной торговли, которые находятся на территориях торгово-развлекательных комплексов, моллов и рынков, если у объекта имеется самостоятельный вход с улицы. Согласно распоряжению губернатора в магазинах предельно допустимое число покупателей должно быть не более 50 человек на 200 кв. метров площади. Также деятельность могут осуществлять стоматологии.

Теги
РоссияОренбургская область
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