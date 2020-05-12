"Роснефть" заявила, что нефть с "Восток Ойл" может продаваться со значительной премией

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Нефть с проекта "Восток Ойл" превосходит по качеству Urals и может продаваться со значительной премией к цене. Об этом во вторник сообщил журналистам представитель "Роснефти".

"Здесь низкосернистая нефть премиального качества. Содержание серы, по разным участкам оно варьируется, но в целом находится в пределах 0,14% по сере. Поэтому это малосернистая нефть, которая будет востребована на рынках в связи с введением новых стандартов IMO по использованию судового топлива низкосернистого для судов, а также для блендирования и повышения качества вязких нефтей", - пояснил он, отметив, что добываемая нефть на "Восток Ойл" может продаваться со значительной премией.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что "Роснефть" приступила к реализации своего арктического проекта "Восток Ойл", начав бурение на Западно-Иркинском участке.

Проект "Восток Ойл" по мере строительства инфраструктуры может в будущем обеспечить высокий объем поставок нефти на сырьевые рынки: 25 млн тонн к 2024 году и до 115 млн тонн к 2030 году.

В целом в инфраструктуру проекта входят порядка 2 тыс. км магистральных трубопроводов, около 7 тыс. км межпромысловых трубопроводов, парки для подготовки, хранения нефти.

В рамках "Восток Ойл" планируется создать около 100 тыс. новых рабочих мест, построить 15 промысловых городков, три аэродрома, два морских терминала, железные дороги, 2,5 тыс. мегаватт электрогенерации, строительство под ключ объектов генерации и электросетевого хозяйства обеспечит компания "Интер РАО".