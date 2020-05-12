Парламент Болгарии принял поправки, которые могут остановить работу НПЗ "Лукойла"

СОФИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии приняло во вторник большинством голосов налоговые поправки в пакете мер, необходимых для адаптации к последствиям отмены в стране чрезвычайного положения, вызванного пандемией коронавируса.

Чтобы повысить налоговые сборы, компании нефтяного сектора обязывают выделить в налоговой документации отдельно каждый из инфраструктурных объектов, а также до ноября оснастить их измерительными приборами, новой системой видеонаблюдений и соответствующим IT-оборудованием. Обновленные лицензии необходимо получить в течение двух месяцев - на месяц раньше, чем было необходимо прежде.

Принятые поправки напрямую затрагивают интересы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим Бургас" в Бургасе, который рискует прекратить свою работу, о чем ранее в эфире Болгарского национального радио говорил генеральный директор предприятия Булат Субаев. При этом он отметил, что разделение налогового учета объектов сумма налоговых платежей не увеличится, но расходы компании логично возрастут.

В сообщении "Лукойл-Болгария" указывалось, что с начала нефтяного кризиса завод не уволил ни одного сотрудника и сохранил уровень зарплат.

Завод "Лукойла" располагается на побережье Черного моря, в 15 км от города Бургас. Мощность переработки - 7 млн тонн в год. Он введен в эксплуатацию в 1964 году, в состав российской компании вошел в 1999 году. НПЗ выпускает топливо стандарта Евро-5.