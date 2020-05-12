WSJ: Uber рассчитывает приобрести сервис доставки еды GrubHub

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Американская компания Uber Technologies рассчитывает приобрести сервис по доставке еды GrubHub. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, предложение о покупке сервиса поступило от руководства Uber на фоне резко возросшего спроса на доставку блюд из магазинов, вызванного пандемией нового коронавируса. Uber сама владеет аналогичным сервисом доставки Uber Eats. Руководство компании рассчитывает, что уже к июню сможет оформить сделку по приобретению прямого конкурента, который, по информации газеты, является одним из наиболее крупных в США сервисов по доставке еды из ресторанов.

The Wall Street Journal отмечает, что соглашение может быть достигнуто на условиях, при которых акционеры GrubHub за каждую имеющуюся у них акцию этой компании получат 2,15 акции Uber. Газета отмечает, что после сообщений о возможной сделке стоимость акций GrubHub выросла примерно на 25% по сравнению с показателями на момент закрытия торгов в понедельник. Ее капитализация составляет $4,4 млрд, Uber - около $54 млрд.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.