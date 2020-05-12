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Минэкономразвития договорилось с Абхазией и Южной Осетией о бюджетных инвестициях

Помощь в реализации социально-экономического развития республик предусмотрена подписанными ранее договорами о союзничестве и стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия подписала соглашения о бюджетных инвестициях и поддержке инвестиционной деятельности с Абхазией и Южной Осетией, подписи под документами поставили первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, посол Абхазии в РФ Игорь Ахба и посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев, говорится в сообщении российского ведомства.

"Новые двусторонние соглашения с республиками - это еще один шаг для дальнейшего развития договорно-правовой базы России с Южной Осетией и Абхазией, которая станет существенным вкладом в развитие республик и повышение уровня жизни их жителей", - отметил Бабич, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что помощь в реализации социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии предусмотрена подписанными ранее договорами о союзничестве и стратегическом сотрудничестве. В частности, они предполагают финансирование строительства объектов культуры, образования, здравоохранения и государственного управления.

Теги
Бабич, Михаил ВикторовичАбхазияРоссияЮжная Осетия
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