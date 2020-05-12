Фонд развития моногородов направил в МЭР предложения по поддержке территорий в пандемию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) сформировал и направил в Минэкономразвития РФ перечень мер, которые помогут поддержать монопрофильные города в период пандемии коронавируса и после ее окончания. Об этом сообщила во вторник на странице в Facebook зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор фонда Ирина Макиева.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ.

"Предложения самих моногородов по антикризисным мерам поддержки собраны Фондом развития моногородов и направлены в Минэкономразвития России. Получилось около 40 новых, которых нет в пакетах мер правительства. Это все то, что города озвучили на наших ВКС (совещаниях по видео-конференц-связи - прим. ТАСС)", - написала Макиева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе фонда, предложения разбиты на несколько блоков, первый из них касается территорий опережающего развития в моногородах. В частности, предлагается ускорить процедуру получения статуса ТОР моногородами, увеличить срок действия этого статуса в монопрофильных городах до 70 лет, по аналогии с режимами на Дальнем Востоке. "Моногорода также предлагают увеличить для ТОР сроки по достижению установленных показателей эффективности: по количеству резидентов, созданных рабочих мест, объему привлеченных инвестиций", - добавили в фонде.

Власти моногородов также говорят о необходимости прямой финансовой поддержки, отмечают в фонде. Экономика моногородов зависит от работы градообразующих предприятий, поэтому из-за пандемии им может потребоваться дополнительная помощь на выравнивание бюджета.

Еще один блок предложений касается снижения затрат бизнеса и поддержки проектов, направленных на развитие моногородов. В частности, власти населенных пунктов предлагают дополнительно поддержать предприятия, которые производят средства индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.