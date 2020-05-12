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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились из-за опасений по поводу восстановления экономики

Индекс Dow Jones понизился на 459,41 пункта, индекс S&P 500 упал на 59,78 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии во вторник понизились в связи с неуверенностью, которую испытывают участники рынка относительно перспектив возобновления экономической активности, нарушенной пандемией коронавируса.

Как следует из информации на сайте биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 459,41 пункта (-1,90%), до отметки 23 762,58. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 59,78 пункта (-2,04%) и оказался на отметке 2 870,54. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 191,39 пункта (-2,08%), до 9 000,96.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне $25,68 за баррель.

Комментируя итоги биржевого дня, газета The Wall Street Journal отметила, что на настроения участников рынка повлияли, в частности предупреждения экспертов о необходимости резко расширить программу медицинского тестирования населения прежде, чем принимать решение о возобновлении экономической активности. "Многие участники рынка считают, что, несмотря на мрачные перспективы в экономике, ситуация на рынке сейчас стабилизировалась", - указала газета, уточнив, что еще одним фактором, повлиявшим на настроения инвесторов, стала озабоченность по поводу возможного обострения торговых противоречий между США и КНР.

"Такого род конфликт, безусловно, имел бы негативные последствия для перспектив роста экономики", - привела газета мнение руководителя департамента стран с нарождающейся рыночной экономикой компании GAM Investments Роберта Мамфорда, отметившего, что в случае обострения торговых противоречий, участники рынка будут испытывать все большую неуверенность.

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