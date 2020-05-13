Росавиация просит выделить из бюджета 6 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Хабаровска

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Росавиация по согласованию с Министерством транспорта направило в Минэкономразвития предложения по финансированию второго этапа реконструкции аэропортового комплекса "Новый" в Хабаровске из федерального бюджета в объеме более 6 млрд рублей до 2024 года. Об этом говорится в официальном ответе первого замглавы Минтранса, руководителя Росавиации Александра Нерадько на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (копия есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Кутепов направил письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, где указал, что власти Хабаровского края сообщили в комитет о необходимости включения второго этапа реконструкции аэропорта "Новый" в госпрограмму РФ "Развитие транспортной системы" для обеспечения сбалансированного развития аэропорта.

"По итогам рассмотрения вопроса по включению мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск, второй этап) в комплексный план Росавиация в установленном порядке направила в адрес Минэкономразвития России согласованные с Минтрансом России предложения по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2021-2023 годы... включающие предложение по финансированию мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса из средств федерального бюджета в объеме 6,06 млрд рублей, из которых в 2021 году - 1,81 млрд рублей, в 2022 году - 2,36 млрд рублей, в 2023 году - 1,89 млрд рублей", - говорится в документе.

Также Кутепов в письме Дитриху подчеркивал, что комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года включает мероприятия по реконструкции 16 аэропортовых комплексов Республики Саха (Якутия). По мнению сенатора, для комплексного обеспечения транспортной безопасности аэропортовой сети требуется реконструкция дополнительно десяти северных аэропортов (Зырянка, Саскылах, Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Усть-Мая, Батагай, Оленек), что связано с предельным износом грунтовых взлетно-посадочных полос. Как говорится в ответе ведомства, данный вопрос может быть рассмотрен только после 2024 года.

"Относительно реконструкции дополнительных десяти северных аэропортовых комплексов Республики Саха (Якутия) отмечаем, что предельные объемы финансового обеспечения комплексного плана распределены по включенным в его состав объектам в полном объеме. В этой связи вопрос реализации мероприятий, не предусмотренных комплексным планом, может быть рассмотрен после 2024 года", - подчеркивают в министерстве.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. В 2020 году планируется приступить к строительству терминала международных авиалиний, его площадь составит 19 тыс. кв. м.