Меры господдержки автопрома позволят произвести более 220 тыс. машин

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новые меры господдержки автопрома в период кризиса, которые были приняты по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным, позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Вопросы преодоления кризисной ситуации, а также поддержки всей цепочки производства автомобилей, включая поставщиков компонентов и дилеров, были обсуждены в ходе совещания у президента Российской Федерации В.В. Путина 24 апреля. По итогам совещания были приняты решения, которые с учетом уже имеющихся средств в бюджете позволят поддержать производство и продажу более 220 тыс. единиц легковой и коммерческой техники", - сообщили в министерстве.

По итогам совещания президент поручил к 1 июня организовать закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на 2021-2022 годы. Путин также постановил до 22 мая направить в общей сложности 15,5 млрд рублей на программы поддержки спроса на автомобили в РФ. Речь идет о дополнительных 7 млрд рублей на программы льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", 6 млрд рублей на программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и 2,5 млрд рублей на разработанную Минпромторгом РФ новую программу"Доступная аренда".

Кроме того, было принято решение до 22 мая выделить дополнительные 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов.

По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в апреле 2020 года на фоне кризиса сократились на 72,4%. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. При этом за январь - апрель продажи упали на 19,1% в годовом выражении, до 415,1 тыс. шт.

Программа доступной аренды

Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", которую планируется запустить в июне, позволит в 2020 году реализовать 12 тыс. легковых и 2 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщили в Минпромторге.

"В июне будет запущена новая программа "Доступная аренда", предполагающая стимулирование развития услуг аренды автомобилей. Программа позволит дополнительно реализовать в 2020 году до 14 тыс. единиц техники, в том числе 12 тыс. легковых автомобилей и 2 тыс. единиц легкого коммерческого транспорта", - отметили в министерстве.

Общий объем финансирования разработанной Минпромторгом программы составит 2,5 млрд рублей. Как ранее пояснял замминистра Александр Морозов, "Доступная аренда" будет работать на базе лизинговых компаний или банков.

"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции автомобильные рынки большинства стран сокращаются", - прокомментировали в Минпромторге. - Россия не стала исключением. Очевидно, что в нынешних условиях приобретение автомобиля для граждан нашей страны, а также для бизнеса не является первым приоритетом".

По словам Морозова, новая программа актуальна в контексте двух тенденций. Во-первых, значительная часть молодежи от 18 до 25 лет не планирует покупать автомобили, но хочет ими пользоваться. Во-вторых, программа поможет малому и среднему бизнесу, которому сейчас из-за кризиса особенно тяжело, получить машину в пользование.

Минпромторг предлагает различные варианты поддержки автопроизводителей в рамках реализуемых первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с эпидемией коронавируса. Для стимулирования спроса на автомобили запущены такие программы, как льготное автокредитование объемом 10,5 млрд рублей, льготный лизинг объемом 2 млрд рублей и стимулирование продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей.