Минтранс поддержал повышение коэффициента возмещения акциза на авиатопливо до 3,5

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта поддерживает инициативу об установлении повышающего коэффициента в 3,5 вместо 2,08 на налоговый вычет из акциза на авиатопливо. Об этом говорится в официальном ответе первого замглавы Минтранса, руководителя Росавиации Александра Нерадько на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Минтранс России в полной мере поддерживает предложение по внесению изменений в пункт 21 статьи 200 Налогового кодекса РФ в части установления повышающего коэффициента в размере 3,5 при исчислении налогового вычета на суммы акциза, начисленные при приобретении авиационного керосина", - говорится в документе.

Ранее Кутепов направил письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, где в целях обеспечения доступности авиабилетов для населения и интенсификации полетов предложил установить повышающий коэффициент в 3,5 на налоговый вычет из акциза на авиатопливо. По словам сенатора, при выполнении внутриреспубликанских авиарейсов наибольший удельный вес в себестоимости тарифа составляют затраты на аэропортовое обслуживание и авиатопливо. В среднем доля затрат на авиатопливо в стоимости авиабилетов составляет порядка 33%, причем в 2018 году произошел значительный рост цен на авиатопливо по всей территории РФ, подчеркивал Кутепов.

Летом 2019 года тогдашний вице-премьер Максим Акимов сообщал журналистам, что вопрос предоставления авиакомпаниям разовой выплаты для компенсации роста стоимости авиакеросина и вопрос повышения коэффициента возмещения акциза на авиатопливо с 2,08 до 3,5 в качестве более долгосрочной меры не сняты с повестки и находятся в проработке. По его словам, затраты авиакомпаний на керосин в 2018 году выросли на 41% и превысили 390 млрд рублей.