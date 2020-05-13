Миллион не лишний. Саудовская Аравия сократит добычу нефти за другие страны в ОПЕК+

Три ближневосточных государства в понедельник заявили о готовности сверх меры сократить добычу нефти в июне в рамках соглашения ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 млн б/с больше полагающейся ей квоты. То есть в июне ее добыча упадет не на 2,5 млн, как планировалось ранее, а на 3,5 млн б/с, до уровня в 7,5 млн б/c. Дополнительно на 180 тыс. б/с добычу в июне урежут также ОАЭ и Кувейт, ближайшие союзники Эр-Рияда. Совокупно сокращение в ОПЕК+ благодаря этим усилиям в июне может вырасти до 10,8 млн б/с вместо оговоренных 9,7 млн б/с при условии, что все без исключения участники выполнят взятые на себя обязательства.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом, объявленное в воскресенье, позволит альянсу ОПЕК+ продемонстрировать в июне ожидаемый рынком результат. Без добровольных мер со стороны ближневосточных стран есть риски недовыполнения условий сделки, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Россия же вряд ли пойдет на перевыполнение плана по сокращению добычи, поскольку для отечественной отрасли это несет дополнительные технологические риски, уверены они.

Однако у отдельных стран могут возникнуть проблемы с достижением целей по сокращению добычи, считают аналитики. Так, Ирак, Нигерия и Ангола даже после вступления в силу соглашения все еще не могли договориться с операторами о снижении добычи в рамках своих квот, сообщал Reuters.

"Ирак и Нигерия пока не могут до конца согласовать сокращение с иностранными инвесторами. Поэтому вероятно Саудовская Аравия берет на себя часть обязательств по выполнению сделки от всего ОПЕК. Так происходило и раньше", - объясняет директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. У Ирака и раньше были трудности с сокращением добычи, а в действующем соглашении ему предстоит снизить добычу на рекордные 1 млн б/с, напоминает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Действительно, Саудовская Аравия сокращала сверх нормы еще с 2017 года, когда механизм ОПЕК+ только заработал. Максимально Эр-Рияд перевыполнял сделку в конце 2019 года, когда дополнительно к своей квоте снижал добычу еще на 0,5 млн б/с.

Другой причиной пожертвовать миллионом баррелей могло стать беспокойство по поводу того, будут ли востребованы на рынке заявленные 8,5 млн б/с, рассуждает Хансен из Saxo Bank. "В таком случае лучше сделать упреждающее объявление о дополнительном сокращении добычи, чтобы поддержать цену в тот момент, когда рынок поймет, что спроса на эти объемы было недостаточно", - объясняет он. Возможно так же, что саудиты сталкиваются с проблемой хранения нефти, допускает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Отложенный эффект

Несмотря на солидный объем дополнительного сокращения, рынок в понедельник почти не отреагировал на заявление крупнейшего в мире экспортера нефти. Стоимость Brent на новостях из ОПЕК подросла всего на доллар с небольшим, до $31,2 за баррель, а затем вновь вернулась на исходные позиции. Аналогично отреагировала и североамериканская WTI, поднявшись сразу после публикации заявления почти на $1,5 до $25,4 за баррель, но затем вернулась на прежние уровни.