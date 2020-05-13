Пассажирский транспорт в Хабаровске недополучил 120 млн рублей доходов из-за пандемии

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Объемы пассажирских перевозок в Хабаровске снизились вдвое за время пандемии, пассажирский транспорт недополучил около 120 млн рублей доходов. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска в среду.

"Всего с начала пандемии хабаровчанами было совершено 50,5 тыс. поездок по городу, что в два с половиной раза меньше, чем было обычно. По предварительным оценкам, по состоянию на сегодняшний день, сумма недополученных доходов за перевозку пассажиров автобусами по муниципальным маршрутам уже составляет 84,5 млн рублей. Убытки электротранспорта (МУП "ГЭТ") составляют 35,4 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александра Андрюшина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, в настоящее время разрабатывается комплекс мер, собираются предложения по поддержке муниципальных предприятий, в том числе транспортных. Сейчас на маршрутах в городе работает около 470 пассажирских транспортных средств, это примерно на 190 меньше, чем было до введения режима самоизоляции. "Регулярно оценивая их загруженность, мы видим, что пока этой техники достаточно", - цитирует пресс-служба Андрюшина.

Уточняется, что перевозчики также несут расходы на обеззараживающую обработку транспорта, которые составили уже 6,3 млн рублей. Салоны автобусов, трамваев и троллейбусов в течение дня неоднократно обрабатываются обеззараживающими средствами, есть санитайзеры для пассажиров, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в конце рабочих смен транспортные средства подвергаются полной обработке на специальных площадках. Обработку должны проходить и машины такси. Мэр города Сергей Кравчук поручил проверить, применяются ли таксистами меры для защиты пассажиров от COVID-19.

Пока продолжается пандемия, прибылей от своей работы не ждут и речники. С начала навигации на дачи на левом берегу Амура перевезено на 18% меньше людей, чем годом ранее. Судам приходится ходить загруженными наполовину, чтобы соблюсти полутораметровую дистанцию между пассажирами.

В Хабаровском крае введен режим самоизоляции, он будет действовать до июня. Всего в регионе, по данным за прошлые сутки, зарегистрировано 977 случаев заболевания, из них семь закончились смертью пациентов. За сутки выздоровели 42 человека и было зарегистрировано столько же новых случаев.