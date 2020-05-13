Предприятия Приморья получили более 100 беспроцентных кредитов на выплату заработных плат

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Кредиты с нулевой процентной ставкой на выплату зарплат в Приморье получили более сотни предпринимателей. Уже выдано займов на общую сумму 280 млн рублей, сообщается в среду на сайте правительства региона.

На совещании 11 мая президент РФ подчеркнул, что смысл помощи государства бизнесу состоит в сохранении занятости и заработных плат.

"Сотни представителей малого и среднего бизнеса Приморья, работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, смогли получить дополнительный "зарплатный ресурс" и отсрочить выплаты по обязательным платежам. <…> На сегодняшний день индивидуальные предприниматели и малый бизнес из сфер, которые наиболее пострадали в сложившейся ситуации, подали 356 заявлений на кредиты под 0%. Выдано уже 112 кредитов на сумму 280 млн рублей", - сообщается на сайте правительства Приморья.

Воспользоваться беспроцентными кредитами могут индивидуальные предприниматели, микро- и малый бизнес. В марте и апреле принято пять краевых законов, направленных на снижение налоговых ставок по региональным налогам: имущественный, транспортный, упрощенная система налогообложения. Органы местного самоуправления практически всех муниципальных образований Приморья приняли решения о снижении ставок по местным налогам (имущественный, единый налог на вмененный доход). Кроме того, АНО "Микрокредитная компания Приморского края" разработала антикризисный продукт для бизнеса. Предприниматели смогут получить до 2,5 млн рублей по льготной ставке 0,5% по упрощенному пакету документов.

Министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко добавила, что уже 12 тысяч человек обратились за реструктуризацией действующих кредитов на 3,2 млрд рублей.

В Приморье с начала пандемии коронавирус выявили у 1 007 человек. Выписались из медучреждений 268 человек, 12 пациентов умерли.