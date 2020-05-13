FT: власти Британии планируют с помощью налогов сократить рекордный дефицит бюджета

ТАСС, 13 мая. Британское правительство вынуждено будет резко повысить налоги с целью сокращения в текущем году прогнозируемого бюджетного дефицита в размере £337 млрд ($414,8 млрд) вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на служебный документ минфина королевства.

В числе намечаемых финансистами в ближайшие несколько месяцев шагов - увеличение подоходного налога, 2-летнее замораживание индексации зарплат в госсекторе, а также ограничение роста пенсий госслужащим. Авторы документа обосновывают необходимость принятия подобных мер тем, что страна может столкнуться с "кризисом суверенного долга", если не произойдет быстрого восстановления экономики.

Дефицит бюджета в нынешнем году, как указывают эксперты, может более чем двое превысить аналогичный показатель после финансового краха в 2008 году, что привело к десятилетию сокращения расходов в королевстве в режиме "жесткой экономии".

Документ Минфина, по сведению издания, стал достоянием гласности после того, как министр финансов Риши Сунак объявил в парламенте о решении британского правительства продлить до конца октября период оказания финансовой помощи жителям страны, рискующим потерять работу из-за вспышки заболевания. В настоящий момент британское правительство оказывает финансовую поддержку почти 1 млн предприятий и выплачивает зарплаты 7,5 млн жителей страны, которых работодатели отправили в принудительные отпуска из-за вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания. Это больше четверти всех работающих британцев без учета самозанятых.

Власти страны обеспечивают оказавшимся под угрозой увольнения выплату 80% оклада, но не более £2,5 тыс. ($3,1 тыс.) в месяц на человека. Бизнесу правительство еще в марте предоставило кредитные гарантии более чем на $400 млрд. За финансовой поддержкой к властям могут также обращаться самозанятые британцы.

По последним данным британского минздрава, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 226 тыс., а количество летальных исходов превысило 32,6 тыс.