Эксперты: пандемия коронавируса угрожает переходу к альтернативным источникам энергии

ТАСС, 13 мая. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что перспективы глобального перехода к альтернативным источникам энергии находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе ВЭФ, опубликованном в среду на официальном сайте организации.

"Продолжающаяся пандемия COVID-19 приостановила рутинное ведение бизнеса, создав цепочку событий, которая нарушила работу всех секторов экономики, включая энергетику", - говорится в докладе. Также отмечается, что падение спроса на энергоносители и сопутствующие колебания цен снижают конкурентоспособность возобновляемых источников энергии перед традиционными.

Трансформация мировой энергетической системы за последние 10 лет хоть и не достигала целей Парижского соглашения, но все же была беспрецедентной, отмечает ВЭФ. Индекс энергетического перехода ВЭФ показал, что с 2015 года 94 страны повысили свои рейтинги по данному показателю, однако дальнейшее развитие альтернативных источников энергии находится под угрозой из-за социального и экономического урона, нанесенного пандемией.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению со средней температурой доиндустриальной эпохи. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.