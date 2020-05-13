Курс доллара снизился до 73,58 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,18%, до отметки в 73,575 руб., курс евро - на 0,45%, до 79,5675 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:17 мск курс доллара находился на отметке в 73,46 руб. (-0,34%), а курс евро - на уровне 79,7 руб. (-0,29%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:01 мск индекс Мосбиржи потерял 0,58% и достиг отметки в 2626,71 пункта, а индекс РТС уменьшился на 1,04%, до уровня 1125,42 пункта.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,25%, до 2608,96 пункта, а РТС находится на уровне 1117,59 пункта (-1,53%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE дешевеет на 2,23% - до $29,31 за баррель. Цена нефти сорта WTI снижается на 0,97%, до $25,53 за баррель.