"Аэрофлот" намерен возобновить полеты в Улан-Удэ летом

УЛАН-УДЭ, 13 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" возобновит полеты в Улан-Удэ летом 2020 года, возвращение крупного авиаперевозчика стало возможным после появления в аэропорту Байкал новой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил ТАСС в среду коммерческий директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

"Компания "Аэрофлот" планируют начать полеты в Улан-Удэ с 1 июля. Продажа билетов на рейсы Москва - Улан-Удэ - Москва открыта до конца 2020 года", - сообщил Гармаев.

Он напомнил, что "Аэрофлот" летал в столицу Бурятии с 2013 по 2015 годы, но из-за проблем со старой ВПП прекратил полеты. "В декабре 2018 года в нашем аэропорту на федеральные средства была построена новая полоса, сразу после этого мы начали работу по привлечению новых аваиаперевозчиков, в том числе "Аэрофлота", - сказал Гармаев. - Сейчас конъюнктура рынка сложилась таким образом, что из-за закрытия международных направлений и большого количества сокращений полетов в центральной России "Аэрофлот" возвращается к нам".

Нынешняя ситуация, связанная с пандемией коронавируса, внесла свои коррективы в работу воздушной гавани Улан-Удэ: по словам Гармаева, по итогам апреля пассажиропоток сократился на 80%. "Такого коллапса у нас еще не было ни в кризис 2008 года, ни в кризис 2014 года, сейчас аэропорт живет очень в жестких условиях, - сказал собеседник агентства. - Спасает то, что мы плотно перешли на грузоперевозки, наш аэропорт один из первых в России освоил комбинированную перевозку пассажиров и груза. Кроме того, очень вовремя, в феврале этого года, в Улан-Удэ начал работу второй топливозаправочный комплекс, и вместе с ним пришла конкуренция - это дало возможность вернуться к теме технических посадок грузовых самолетов".

Начало работы нового топливозаправочного оператора позволило аэропорту Байкал использовать одно из своих важных преимуществ - выгодное географическое положение на пути между Европой и Азией. "Речь о технических посадках крупных грузовых воздушных судов. Сейчас с дозаправкой в Улан-Удэ на пути в европейские страны летят самолеты из КНР - Шанхая, Шэньчжэня", - уточнил Гармаев. Он добавил, любой кризис - это новые возможности, вместе с тем аэропорт Байкал сейчас живет в режиме ожидания снятия ограничений, вынужденных мер из-за распространения коронавируса.

Аэропорт Байкал

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт Байкал сменил собственника, ранее им была ГК "Метрополь", сейчас - владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко.

В 2018 году рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая ВПП, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300. В 2020 году планируется начало строительства нового терминала, площадь аэровокзального комплекса будет увеличена к 2022 году с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. метров.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов - в России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда. Кроме того, ряд преференций появился после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе это распространение механизма электронных виз.

Ранее сообщалось, что в 2019 году пассажиропоток в воздушной гавани Улан-Удэ вырос на 25%, почти до 470 тыс. человек.