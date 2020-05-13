Объем использования программ поддержки заемщиков Сбербанка превысил 180 млрд рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем использования государственных и собственных программ Сбербанка по поддержке корпоративных и розничных заемщиков в условиях пандемии превысил 180 млрд рублей с момента начала запуска таких программ. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

"В апреле Сбербанк запустил новые программы поддержки как для корпоративных, так и для розничных заемщиков. На текущий момент совокупный объем использования таких программ, реализованных в рамках собственных и государственных инициатив, превысил 180 млрд рублей", - сказал он.

По словам Морозова, несмотря на существенный рост в апреле расходов на кредитный риск, связанных с ухудшением макропрогноза российской экономики, рентабельность капитала Сбербанка за четыре месяца 2020 года составила более 15%.