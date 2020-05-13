{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем использования программ поддержки заемщиков Сбербанка превысил 180 млрд рублей

Рентабельность капитала Сбербанка за четыре месяца 2020 года составила более 15%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем использования государственных и собственных программ Сбербанка по поддержке корпоративных и розничных заемщиков в условиях пандемии превысил 180 млрд рублей с момента начала запуска таких программ. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

"В апреле Сбербанк запустил новые программы поддержки как для корпоративных, так и для розничных заемщиков. На текущий момент совокупный объем использования таких программ, реализованных в рамках собственных и государственных инициатив, превысил 180 млрд рублей", - сказал он.

По словам Морозова, несмотря на существенный рост в апреле расходов на кредитный риск, связанных с ухудшением макропрогноза российской экономики, рентабельность капитала Сбербанка за четыре месяца 2020 года составила более 15%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Победа" начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня
Продажа билетов на рейсы авиакомпании начнутся 14 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС