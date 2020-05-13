"Победа" начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

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"В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года", - сказал он.

Продажа авиабилетов на рейсы авиакомпании начнутся 14 мая, говорится в сообщении лоукостера. При этом "Победа" обещает, что средний тариф на перелеты будет почти в три раза ниже, чем летом 2019 года.

"На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей", - отмечается в сообщении.

В новость были внесены изменения (11:04 мск) - добавлена информация о продаже билетов.