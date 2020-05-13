{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Победа" начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

Продажа билетов на рейсы авиакомпании начнутся 14 мая
Описание
© Алексей Копаев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

На эту тему
Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

"В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года", - сказал он.

Продажа авиабилетов на рейсы авиакомпании начнутся 14 мая, говорится в сообщении лоукостера. При этом "Победа" обещает, что средний тариф на перелеты будет почти в три раза ниже, чем летом 2019 года.

"На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей", - отмечается в сообщении.

В новость были внесены изменения (11:04 мск) - добавлена информация о продаже билетов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЕЭК сообщила об отмене таможенного декларирования ряда товаров
Среди них - уголь, торф, спирты, витамины и другие, кроме сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Белоруссию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС