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Кабмин утвердил создание территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске

Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке
Мурманск Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Мурманск
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ постановило создать территорию опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманске, это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке. Постановление опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Правительство РФ постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (далее - территория опережающего развития) на территориях муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области", - говорится в документе.

Теги
Россия
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