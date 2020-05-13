Кабмин утвердил создание территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ постановило создать территорию опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманске, это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке. Постановление опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Правительство РФ постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" (далее - территория опережающего развития) на территориях муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области", - говорится в документе.