Народные промыслы и торговлю через автоматы отнесли к пострадавшим от пандемии отраслям

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Так, в перечень включены производство изделий народных художественных промыслов и деятельность по осуществлению торговли через автоматы.

Кроме того, кабмин уточнил ряд позиций, касающихся торговли товарами. Так, пункты "Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах" и "Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента" заменены позицией "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах".