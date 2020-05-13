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Пандемия коронавируса нового типа

Народные промыслы и торговлю через автоматы отнесли к пострадавшим от пандемии отраслям

Кроме того, кабмин уточнил некоторые позиции, касающиеся торговли товарами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Так, в перечень включены производство изделий народных художественных промыслов и деятельность по осуществлению торговли через автоматы.

Кроме того, кабмин уточнил ряд позиций, касающихся торговли товарами. Так, пункты "Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах" и "Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента" заменены позицией "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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