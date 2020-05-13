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В ВТБ зафиксировали рост мошенничеств с ваучерами на авиабилеты

В банке напомнили, что номер карты или код из СМС являются конфиденциальной информацией, которую сотрудники банка не запрашивают у клиентов
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты ВТБ зафиксировали рост активности мошенников, связанной с попытками заработать на новом способе возврата средств за авиабилеты - с помощью ваучеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

"Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги. В обоих случаях целью аферистов является получение доступа к персональным данным и банковской карте клиентов", - отмечается в сообщении.

По данным ВТБ, злоумышленники начали отправлять письма и обзванивать клиентов банка, которые планировали свои перелеты в этом году. "Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка", - рассказали в ВТБ.

В ВТБ также напомнили, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не будет запрашивать у клиента номер карты или код из СМС. Данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Правительство РФ 7 мая одобрило и внесло в Госдуму законопроект о праве в случае чрезвычайной ситуации разрешать туроператорам не возвращать туристам денежные средства за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем. Предполагается, что порядок и форму предоставления гарантии будущего путешествия также будет определять кабмин. При этом, если общая цена туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату. Если турист так и не сможет воспользоваться перенесенным на другой срок путешествием, туроператор будет обязан вернуть клиенту деньги, отмечается в законопроекте.

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