СМИ: Хайнань ускорил создание "одного окна" для инвесторов после спада эпидемии

ХАЙКОУ /Китай/, 13 мая. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань ускорили процесс внедрения на острове системы "одного окна" для оформления деятельности иностранных инвесторов после спада эпидемии коронавируса в регионе. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, на прошлой неделе состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросу оптимизации процедур, касающихся привлечения капитала из-за рубежа. "На текущий момент предпринимаются интенсивные меры и надеюсь, что уже в ближайшее время режим "одного окна" будет улучшен, а для иностранного капитала появятся еще более благоприятные условия", - сказал представитель местного управления коммерции.

Он уточнил, что администрация провинции заинтересована в привлечении новых компаний и квалифицированных кадров, которые требуются для реализации многочисленных проектов и позволят укрепить международные позиции Хайнаньской зоны свободной торговли, усилить ее конкурентоспособность. Чиновник объяснил, что новый механизм, пока еще функционирующий на экспериментальной основе, существенно сэкономит силы и время, так как заявка, подаваемая заинтересованной компанией, после регистрации через сайт может сразу направляться на рассмотрение 20 ключевых систем государственного контроля.

Сейчас инвестор на Хайнане имеет право создать аккаунт в специальной единой системе услуг и следить за упрощенным документооборотом, доверив этот процесс сотрудникам управления международного экономического развития и связанным с ним компетентным структурам. В случае необходимости иностранное предприятие в любой момент может получить онлайн-консультацию по всем интересующим вопросам, касающимся развертывания деловой деятельности на острове.

Согласно статистике, с середины апреля прошлого года, когда на Хайнане в тестовом режиме заработало "одно окно" для иностранных инвесторов, власти провинции оформили благодаря ему порядка 500 проектов с участием более 300 зарубежных компаний. За счет новых процедур регистрации и получения различных разрешений правительство обеспечило предпринимателям и предприятиям других стран упрощенный доступ к услугам более 10 компетентных ведомств, связанных с инвестиционной деятельностью.