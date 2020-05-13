Лавров: объем мировой торговли может снизиться почти на треть в результате пандемии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем мировой торговли, согласно прогнозам экспертов, в результате пандемии может уменьшиться почти на треть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на открытии встречи министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Ключевой задачей является преодоление социально-экономических последствий пандемии. Решением этой задачи на национальном уровне занимаются все наши страны. Согласно прогнозам, объем мировой торговли до конца текущего года может снизиться на 13% при оптимистичном сценарии, а при плохом - более чем на 30%", - сказал он.

По словам министра, под угрозой находятся сложившиеся цепочки поставок, инвестиционные и финансовые обмены. "Все это может привести к ухудшению условий жизни населения. Учитывая масштабы негативных явлений, считаем, что справиться с ними в одиночку никому не удастся, требуются согласованные, скоординированные действия", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что определенные договоренности были достигнуты в рамках внеочередного саммита Группы двадцати 26 марта в формате видеоконференции, также прорабатываются меры и в рамках других многосторонних региональных форматов. "Считаем, что ШОС не может оставаться в стороне от этих процессов. Было бы неплохо продумать, как максимально эффективно использовать потенциал Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС до 2035 года", - указал он.

Министр отметил, что эту уже существующую программу можно использовать в работе по нейтрализации социально-экономических последствий коронавирусной инфекции. "Имею в виду такие разделы этой программы, которые касаются транспортно-транзитной, инфраструктурной, сельскохозяйственной и других областей. Востребованной видится также задача ускорения перехода на национальные валюты во взаимных расчетах", - добавил глава российского дипведомства.