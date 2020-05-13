Минпромторг рекомендует проверять не только аппараты ИВЛ, но и условия их эксплуатации

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ведомства должны проверить не только аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но и условия их эксплуатации, заявила пресс-служба Минпромторга РФ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Со своей стороны отмечаем, что расследованием произошедших в Москве и Петербурге инцидентов занимается Следственный комитет. Одновременно мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации", - говорится в заявлении министерства.

Сотрудники Минпромторга РФ принесли самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

По данным правоохранительных органов, основной версией двух пожаров, произошедших в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, считается короткое замыкание. В обоих случаях пожар начался с аппарата ИВЛ "Авента-М", произведенных Уральским приборостроительным заводом во второй половине апреля. Росздравнадзор сообщил, что после пожаров приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

В свою очередь в АО "КРЭТ" Ростеха ТАСС заявили, что считают преждевременным комментарии до окончания проверок. "Ключевой приоритет нашей компании - выпуск медицинского оборудования, соответствующего стандартам качества и безопасности. Мы заинтересованы в скорейшем завершении проверок и установлении истинных причин произошедшего. Рассматриваются несколько версий, до завершения проверок какие-либо комментарии преждевременны", - сказали в концерне.

КРЭТ заявил, что поставленные российским больницам аппараты ИВЛ под маркой "Авента" прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой, и за восемь лет поставок нареканий к аппаратам не было.