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В Астраханской области объем "солнечной" электроэнергии вырос на 42%

Гендиректор "Россети Юг" Борис Эбзеев отметил, что в регионе потенциал энергии солнца велик и занимает лидирующее место среди возобновляемых источников электроэнергии

АСТРАХАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Объемы электроэнергии от солнечных электростанций астраханского филиала "Россети Юг" по итогам первого квартала 2020 г. увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 50 млн кВт/ч, что эквивалентно годовому потреблению 30-тысячного населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"В сети астраханского филиала ПАО "Россети Юг" поступило более 50 млн кВт/ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС), что на 42% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным компании, доля "солнечной" электроэнергии в общей структуре отпуска составила 6% - это в два раза больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, уточнили в пресс-службе, что в 2019 году "Россети Юг" подключила к сети четыре новых солнечных электростанции в Астраханской области общей мощностью 150 МВт.

"В Астраханской области потенциал энергии солнца велик и занимает лидирующее место среди возобновляемых источников электроэнергии. Наша компания уделяет большое внимание развитию альтернативных источников энергии", - отметил генеральный директор "Россети Юг" Борис Эбзеев.

Развитие возобновляемых источников энергии в регионе позволяет присоединить новых потребителей к сетям, не нанося урона экологии и частично сокращая технические потери и затраты на передачу электроэнергии по межсистемным воздушным линиям.

Компания "Россети Юг" отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 вК и ниже на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Компания обслуживает территорию общей площадью более 335 тыс. квадратных метров с численностью населения 8,1 млн человек.

Теги
РоссияАстраханская область
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