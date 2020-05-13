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Поэтапный выход из карантина будет включать новые требования безопасности для туристов

Также Ростуризм и бизнес предлагают включить ключевых отельеров в перечень системообразующих предприятий

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. План поэтапного выхода российской туристической отрасли из карантинных мер в связи с пандемией коронавируса предлагается разработать с учетом новых требований безопасности для туристов. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Ведомство совместно с представителями бизнеса и экспертами выработало предложения по возрождению отрасли туризма России, которые могут войти в национальный план по восстановлению экономики.

"Были озвучены предложения, включая план поэтапного выхода отрасли из карантинных мер, с балансом между новыми требованиями безопасности туристов и сохранением привлекательности турпродукта", - отмечается в сообщении.

Отели как системообразующие предприятия

Ростуризм и бизнес предлагают включить ключевых игроков российской гостиничной отрасли в перечень системообразующих предприятий. 

Ведомство совместно с представителями бизнеса и экспертами выработало предложения по возрождению российской туристической отрасли. Эти предложения могут войти в национальный план по восстановлению экономики.

"Были озвучены предложения, включая поддержку инвесторов (субсидирование процентных ставок на строительство туристской инфраструктуры и др.) и собственников туристской инфраструктуры в части беспроцентных кредитов на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты, а также включение ключевых игроков гостиничной отрасли в перечень системообразующих предприятий", - отмечается в сообщении.

 

 

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