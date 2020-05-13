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Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 8 июня

Оно, вероятнее всего, будет виртуальным

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу 8 июня 2020 года, она, вероятнее всего, будет виртуальной. В большом составе министерские встречи, как и планировалось, состоятся 9 и 10 июня. Об этом ТАСС сообщили источники в делегациях.

"Встреча JMMC (министерский мониторинговый комитет - прим. ТАСС) состоится 8 июня, а технический комитет (JTC) пройдет раньше - 4 июня", - сказал один из собеседников агентства. Он также добавил, что 2-3 июня ОПЕК проведет заседание экономического совета при секретариате. Все заседания планируются в видеоформате, добавил он.

Другой собеседник добавил, что министерские встречи стран ОПЕК и "не-ОПЕК", на которых обычно рассматриваются рекомендации мониторингового комитета, как и планировалось, состоятся 9 и 10 июня. "С высокой вероятностью они пройдут в онлайн режиме", - добавил он.

Повестка предстоящих встреч пока неизвестна. Соглашение стран ОПЕК+, заключенное 12 апреля, действует два года - до конца апреля 2022 г. Но традиционно мониторинговый комитет рассматривает текущие итоги исполнения сделки по сокращению добычи. А в этот раз объем сокращения беспрецедентный - почти 10 млн б/с в мае - июне. По мнению наблюдателей, не все страны смогут достичь поставленных целей. Так, трудности могут возникнуть у Ирака, Нигерии и Анголы.

Россия в начале мая снизила добычу нефти и конденсата до 9,5 млн б/с с 11,5 млн в апреле, по данным ЦДУ ТЭК. По условиям договоренностей, российская добыча, как и саудовская, должна снизиться до 8,5 млн б/с без учета газового конденсата. Однако объем добычи конденсата официально не раскрывался.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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