Глава "Тинькофф банка" рассказал о самочувствии Олега Тинькова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Банкир Олег Тиньков, сообщивший в начале марта о заболевании лейкемией, сейчас чувствует себя нормально. Об этом заявил председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз в ходе телефонной конференции.

"Я с ним недавно разговаривал, и, слава богу, он нормально себя чувствует. Но каких-то особых новостей нет", - сказал Хьюз.

О деле Тинькова

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов (36 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде.

2 апреля представитель Тинькова сообщил о том, что основатель группы "Тинькофф", ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.