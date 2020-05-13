Власти округа в Калифорнии разрешили Tesla открыть завод на следующей неделе

ТАСС, 13 мая. Американская автомобильная компания Tesla может начать постепенное возобновление работы своего автозавода в США уже на следующей неделе. Об этом в среду со ссылкой на окружную администрацию в Калифорнии сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, главным условием администрации округа Аламида для открытия является соблюдение предприятием дополнительных необходимых мер предосторожности в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как отмечает Bloomberg, Tesla направила департаменту здравоохранения округа план по контролю и профилактике заболеваний, отвечающий заданным критериям. В этой связи окружная администрация совместно с представителями корпорации провела плодотворные переговоры по вопросам охраны здоровья на заводе. В департаменте отметили, что Tesla может начинать наращивать бизнес-процессы в минимальном объеме и готовиться к открытию завода на следующей неделе, если в означенный план будут внесены изменения, принятые по итогам обсуждения. В качестве одного из условий также указывается стабильность показателей общественного здравоохранения.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Спор об открытии завода в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал власти Калифорнии разрешить руководителю американской корпорации Tesla Илону Маску возобновить работу завода компании в штате.

11 мая Маск объявил о намерении открыть предприятие во Фримонте (штат Калифорния), несмотря на связанный с пандемией коронавируса запрет администрации округа Аламида, на территории которого находится город. Бизнесмен уточнил, что местные власти разрешили возобновить производство ряду других производителей автомобилей, но только не Tesla. По его утверждению, руководство штата не возражало против скорого открытия завода компании во Фримонте, однако запрет на это наложил представитель округа.

Маск ранее подал судебный иск к властям округа с требованием отменить ограничения в отношении завода. 9 мая на сайте Tesla сообщалось, что предприятие "начало процесс возобновления работы", однако не уточнялось, когда именно это произойдет. Глава корпорации также отмечал в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду.