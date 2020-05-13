Страны ОПЕК+ снизили экспорт нефти на фоне выполнения сделки по сокращению добычи

ТАСС, 13 мая. Страны ОПЕК+ в мае снизили экспорт нефти на фоне выполнения сделки по сокращению добычи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющего директора аналитической компании Vortexa Клэя Сейгла.

Так, Саудовская Аравия снизила поставки на 17%, до 8 млн б/с за первые 10 дней мая по сравнению с апрелем. По мнению эксперта, снижение продолжится и дальше, если будет соблюдаться сделка по сокращению добычи. Российские поставки по морю сократились до 2,8 млн б/с в первые 12 дней мая с 3,8 млн б/с в апреле.

При этом экспорт Ирака остался на примерно том же уровне - 3,5 млн б/с против 3,7 млн б/c в апреле.

В целом, по мнению Vortexa, приверженность сделке можно будет проверить по мере восстановления спроса на нефть, которое даст производителям возможность нарастить поставки.