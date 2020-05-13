{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ снизили экспорт нефти на фоне выполнения сделки по сокращению добычи

В частности, Саудовская Аравия снизила поставки на 17%, до 8 млн б/с за первые 10 дней мая по сравнению с апрелем

ТАСС, 13 мая. Страны ОПЕК+ в мае снизили экспорт нефти на фоне выполнения сделки по сокращению добычи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющего директора аналитической компании Vortexa Клэя Сейгла.

Так, Саудовская Аравия снизила поставки на 17%, до 8 млн б/с за первые 10 дней мая по сравнению с апрелем. По мнению эксперта, снижение продолжится и дальше, если будет соблюдаться сделка по сокращению добычи. Российские поставки по морю сократились до 2,8 млн б/с в первые 12 дней мая с 3,8 млн б/с в апреле.

При этом экспорт Ирака остался на примерно том же уровне - 3,5 млн б/с против 3,7 млн б/c в апреле.

В целом, по мнению Vortexa, приверженность сделке можно будет проверить по мере восстановления спроса на нефть, которое даст производителям возможность нарастить поставки.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Колебания курса рубля
ЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля
Это на 14,93 копейки выше предыдущего показателя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС