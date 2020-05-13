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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН прогнозируют спад в мировой торговле почти на 27% во втором квартале 2020 года

На это повлияет пандемия, считают в ООН

ЖЕНЕВА, 13 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса приведет к спаду в мировой торговле на 26,9% по втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом. С таким прогнозом выступила в среду Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В статистическом докладе, подготовленном в сотрудничестве с другими подразделениями ООН, подчеркивается, что мировая торговля товарами в 2019 году "демонстрировала с конца 2019 года скромные признаки восстановления". Однако меры по сдерживанию распространения коронавируса, принятые государствами, нанесли удар по мировой экономике, что сказалось на коммерции.

"Согласно оперативным прогнозам ЮНКТАД, торговые показатели в первом квартале 2020 года снизились на 3% по сравнению с предыдущим кварталом", - указывают эксперты. По их прогнозам, "основное воздействие этих мер" мировая торговля ощутит в апреле-июне, когда "падение составит, по оценкам, 26,9%" по сравнению с периодом с января по март текущего года.

Эти выводы, пояснили в ЮНКТАД, основаны на "сведениях из широкого круга источников". В частности, было принято в расчет снижение цен на сырьевые товары. По подсчетам экспертов, в январе цены на сырье снизились в среднем на 1,2%, в феврале - на 8,5%, а в марте - на 20,4%. При этом главным драйвером этого снижения были цены на топливо, испытавшие в марте падение на 33,2%. Что касается минерального сырья, металлов и сельскохозяйственной продукции, то снижение цен не превышало 4%, говорится в докладе.

Согласно опубликованному 8 апреля в Женеве прогнозу Всемирной торговой организации, в мировой торговле в 2020 году ожидается спад от 13% до 32%.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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