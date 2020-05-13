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Инвестиции в 4 проекта, реализуемые на ТОР "Столица Арктики", составят 127 млрд рублей

Первый заместитель Минвостокразвития Сергей Тырцев отметил, что также ведется работа по включению в ТОР еще двух новых инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 16 млрд рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Инвестиции в четыре проекта, которые реализуются на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области, составят 127 млрд рублей. Об этом в среду сообщил первый заместитель Минвостокразвития Сергей Тырцев на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Правительство РФ 13 мая подписало постановление о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.

"В рамках ТОР предусматривается уже сейчас реализация четырех инвестпроектов с общим объемом инвестиций 127 млрд рублей", - сказал Тырцев.

Он уточнил, что на территории опережающего развития возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ООО "Новатэк-Мурманск"). Объем инвестиций в проект составит 79 млрд рублей, планируется создать около 15 тыс. рабочих мест. Еще один проект реализует ООО "Морской торговый порт "Лавна", он включен в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы", является частью комплексного плана развития Мурманского транспортного узла и предполагает создание 1029 рабочих мест. Проект позволит привлечь порядка 20,5 млрд рублей инвестиций.

По словам Тырцева, еще два проекта на ТОР подразумевают создание морского терминала удобрений и апатитового концентрата в порту Мурманск стоимостью 12,3 млрд рублей (проект подразумевает создание 234 новых рабочих мест), а также создание международного культурно-делового центра для реализации геополитического, культурного потенциала региона. Объем инвестиций 3,7 млрд рублей. Создание 300 новых рабочих мест.

"Вместе со всеми четырьмя проектами, которые сейчас реализуются, нами совместно с инвесторами, ведется работа по включению в ТОР еще двух новых инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 16 млрд рублей", - сказал Тырцев. Он уточнил, что это будет создание порта с возможностью приема круизных судов в Лиинахамари и курорта (объем инвестиций 12,3 млрд рублей), а также рефрижераторно-морского терминала в поселке Междуречье. Объем инвестиций в проект составит 3,9 млрд рублей.

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