Сев овощных культур завершили в КБР на 15 тыс. га

НАЛЬЧИК, 13 мая. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Кабардино-Балкарии (КБР) завершили сев овощных культур на 15 тыс. га и готовятся к их переработке, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министерства сельского хозяйства региона Светлана Самченко.

Регион считается одним из лидеров в России по производству овощных консервов. В прошлом году в Кабардино-Балкарии произвели 320 млн условных банок сладкой кукурузы, зеленого горошка, цельноконсервированных огурцов, томатов, лечо, томатов в собственном соку и т. д.

"Консервные заводы Кабардино-Балкарии завершили сев овощных культур - томатов, огурцов, свеклы, моркови, овощного гороха, лука и т. д. - на площади 15 тыс. га (это примерно столько же, что и годом ранее), и сейчас на полях работают широкозахватные дождевальные машины, приобретенные в 2019 году в рамках ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России". В настоящий момент на консервных предприятиях осуществляется плановая проверка готовности технологического оборудования к приему сырья, проверяется состояние инженерных сетей и коммуникаций", - сказала Самченко.

По ее словам, еще в прошлом году на посевах овощей Нальчикского консервного завода, обществ с ограниченной ответственностью "Зеленая компания", "Агро-07", "Овощи Юга" использовались для полива дождевальные машины, площадь орошаемых земель с помощью дождевальных установок составляет порядка 1,8 тыс. га.

В 2020 году в Кабардино-Балкарии намерены увеличить валовой сбор овощей и нарастить объемы производства овощных консервов до 350 млн условных банок.