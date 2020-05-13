Бывший гендиректор Metro в России возглавит Lamoda

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бывший гендиректор Metro в России Джерри Калмис назначен CEO Lamoda, говорится в сообщении компании.

"Global Fashion Group (GFG), ведущая компания, ориентированная на онлайн продажу товаров, связанных с модой и образом жизни, на растущих рынках, объявляет о назначении Джери Калмиса на пост Chief Executive Officer компании Lamoda, онлайн платформы GFG на рынках России и СНГ. Джери приступит к исполнению своих обязанностей незамедлительно", - говорится в сообщении.

Джери Калмис - опытный топ-менеджер с более чем 25-летним управленческим стажем в ретейле, телекоммуникациях и оптовой торговле. В 2016-2019 годах Калмис являлся СЕО Metro Cash & Carry Russia. С 2016 года Джери был советником GFG по России и СНГ. До Metro Калмис был СЕО Tele2 в России.

"Как ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, у которой более 3 млн активных покупателей, Lamoda готова отвечать растущему спросу в сегменте e-commerce. Для меня честь и привилегия присоединиться к такой успешной команде", - отметил CEO Lamoda Джери Калмис, слова которого приводятся в сообщении.

Lamoda - интернет-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, в России и СНГ, основана в 2011 году и с 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group.