РЖД вводят скидку 5% на терминальные услуги, оформленные на электронной торговой площадке

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. РЖД предоставят скидку 5% на терминально-складские услуги компании, оформленные на электронной торговой площадке "Грузовые перевозки". Об этом говорится в сообщении холдинга.

Скидка будет действовать с 15 мая до 1 июля 2020 года. Она предоставляется в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в период действия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В настоящее время на площадке доступны такие терминальные услуги, как погрузка, выгрузка, ответственное хранение, перевалка с железнодорожного на автомобильный транспорт, хранение груза на открытой площадке. В обработку принимаются инертные, тарно-штучные, тяжеловесные и контейнерные грузы.

На электронной торговой площадке "Грузовые перевозки" представлено более 80 компаний, среди которых - 72 оператора подвижного состава, три терминально-складских оператора, пять перевозчиков и шесть стивидорных компаний. Клиентская база превышает 5,1 тыс. пользователей.