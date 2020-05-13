{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД вводят скидку 5% на терминальные услуги, оформленные на электронной торговой площадке

Скидка будет действовать с 15 мая до 1 июля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. РЖД предоставят скидку 5% на терминально-складские услуги компании, оформленные на электронной торговой площадке "Грузовые перевозки". Об этом говорится в сообщении холдинга.

Скидка будет действовать с 15 мая до 1 июля 2020 года. Она предоставляется в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в период действия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В настоящее время на площадке доступны такие терминальные услуги, как погрузка, выгрузка, ответственное хранение, перевалка с железнодорожного на автомобильный транспорт, хранение груза на открытой площадке. В обработку принимаются инертные, тарно-штучные, тяжеловесные и контейнерные грузы.

На электронной торговой площадке "Грузовые перевозки" представлено более 80 компаний, среди которых - 72 оператора подвижного состава, три терминально-складских оператора, пять перевозчиков и шесть стивидорных компаний. Клиентская база превышает 5,1 тыс. пользователей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Акции "Транснефти" исключены из состава индекса MSCI Russia
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС