В Счетной палате заявили о необходимости увеличения финансирования здравоохранения в РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Финансирование российского здравоохранения необходимо увеличить с нынешних 3,6% ВВП, а нацпроект "Здравоохранение" - расширить, заявила замглавы Счетной палаты РФ Галина Изотова.

"По прогнозам Счетной палаты, общие расходы российского бюджета на отрасль оцениваются в 2020 года в размере 3,6% ВВП. В последующие два года этот размер не увеличится… Сегодня в медицинских организациях расходы на зарплату составляют до 80% от всего финансирования организации, что существенно ограничивает возможность полноценного лечебно-диагностического процесса. Счетная палата считает, что увеличение финансирования отрасли просто необходимо. Необходимо на достойную заработную плату медицинским сотрудникам, дополнительные страховые гарантии, закупку современного оборудования, внедрение цифровых технологий и внедрение новых программ обучения медицинских работников", - сказала Изотова, выступая в Госдуме.

Она отметила, что ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, могут потребовать корректировки показателей нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". "Это еще раз говорит о том, что при всей сложности текущей обстановки нельзя допускать резкого снижения качества медпомощи и доступа населения к медицинским услугам", - сказала Изотова.

"Счетная палата считает необходимым провести работу по анализу обоснованности и достижения запланированных целевых показателей нацпроектов в части реализации мероприятий региональных программ и при необходимости скорректировать плановые показатели субъектов с учетом внедрения современных информационных технологий, а также видим целесообразным значительное расширение нацпроекта "Здравоохранение", - заключила она.