{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Счетной палате заявили о необходимости увеличения финансирования здравоохранения в РФ

Нынешних 3,6% ВВП, по мнению замглавы Счетной палаты Галины Изотовой, недостаточно

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Финансирование российского здравоохранения необходимо увеличить с нынешних 3,6% ВВП, а нацпроект "Здравоохранение" - расширить, заявила замглавы Счетной палаты РФ Галина Изотова.

"По прогнозам Счетной палаты, общие расходы российского бюджета на отрасль оцениваются в 2020 года в размере 3,6% ВВП. В последующие два года этот размер не увеличится… Сегодня в медицинских организациях расходы на зарплату составляют до 80% от всего финансирования организации, что существенно ограничивает возможность полноценного лечебно-диагностического процесса. Счетная палата считает, что увеличение финансирования отрасли просто необходимо. Необходимо на достойную заработную плату медицинским сотрудникам, дополнительные страховые гарантии, закупку современного оборудования, внедрение цифровых технологий и внедрение новых программ обучения медицинских работников", - сказала Изотова, выступая в Госдуме.

Она отметила, что ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, могут потребовать корректировки показателей нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". "Это еще раз говорит о том, что при всей сложности текущей обстановки нельзя допускать резкого снижения качества медпомощи и доступа населения к медицинским услугам", - сказала Изотова.

"Счетная палата считает необходимым провести работу по анализу обоснованности и достижения запланированных целевых показателей нацпроектов в части реализации мероприятий региональных программ и при необходимости скорректировать плановые показатели субъектов с учетом внедрения современных информационных технологий, а также видим целесообразным значительное расширение нацпроекта "Здравоохранение", - заключила она.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Чибис прогнозирует рост интереса инвесторов к Мурманской области после создания ТОР
Глава региона отметил, что вошедшие в ТОР три проекта - "это только старт"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС