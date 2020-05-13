НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов, которая позволит за два года обеспечить выпуск 59 воздушных судов.

"[Предлагаю] запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020-2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии", - сказал Путин на совещании в среду. Он предложил также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов.

"По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолетов на наших заводах", - подчеркнул президент. Сам механизм субсидирование лизинга, по словам Путина, нужно сделать более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов. В том числе, предлагается "привязать получение субсидии к покупке конкретного борта". "Иными словами, деньги должны следовать за самолетами", - пояснил глава государства.

Загрузку авиазаводов заказами и повышение спроса на отечественные самолеты Путин назвал принципиальными задачами, так как это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств и освоения новых моделей воздушных судов.

Региональные авиаперелеты

Программа поддержки региональных авиаперевозок в РФ может быть расширена, причем в приоритете должны быть маршруты, где используются российские самолеты.

Путин отметил, что региональной авиации уделяется большое внимание, в частности - поддерживаются прямые маршруты между субъектами Федерации (минуя столичный авиационный узел). По словам президента, это делается прежде всего в интересах граждан, потому что летать без пересадок быстрее и дешевле. Как напомнил Путин, ежегодно на эти цели из федерального бюджета выделяется 8 млрд рублей, регионы тоже добавляют свои ресурсы, однако объем заявок на субсидии гораздо больше.

"Надо внимательно посмотреть, есть ли возможности по увеличению программы. Кроме того, нужно донастроить этот механизм, сделать так, чтобы поддержка в приоритетном порядке оказывалась тем маршрутам, где эксплуатируются российские самолеты", - сказал Путин.

Глава государства напомнил также о принятом в декабре прошлого года решении подготовить предложения по созданию специальной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов. "Хотелось бы сегодня услышать, в какой стадии находится выполнение этого поручения, что уже сделано", - обратился президент к участникам совещания.

Госзакупки авиатехники

Президент предложил перенести на более ранний срок госзакупки авиатехники.

Путин указал, что это универсальная и эффективная мера, которая используется, в частности, для поддержки автопрома и других отраслей промышленности, и, "конечно, она востребована в авиапроме может быть даже больше, чем в других отраслях".

"У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сдвинуть их, что называется, влево по графику, осуществить опережающим образом, чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время", - сказал президент.

Он пояснил, что речь идет в том числе о 66 вертолетах в рамках программы развития санитарной авиации. "Уверен, более ранняя поставка такой техники будет как никогда к месту", - добавил Путин.

Президент также призвал "подключить и ресурсы компаний с государственным участием". Так, по его словам, "Почта России" в ближайшие годы намерена модернизировать свой грузовой флот. Он попросил руководителей госкомпаний и компаний с госучастием доложить о долгосрочных планах закупки авиатехники.

"Надо в этой ситуации очень рационально и рачительно подойти ко всему, что в этой сфере делается, надо посмотреть, что, сколько и когда планировали закупать наши компании с госучастием, в том числе нефтегазовые компании и другие. Надо все это обобщить, понять объем этих заказов и выстроить их соответствующим образом. Так же, может быть, и гособоронзаказ по некоторым позициям сдвинуть влево (по графику, то есть на более ранние сроки - прим. ТАСС)", - заявил президент.