Бюджет Нижегородской области увеличился на 4,5 млрд рублей за счет федеральных средств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая./ТАСС/. Бюджет Нижегородской области пополнился на 4,5 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Значительная часть средств будет направлена на оказание помощи больным коронавирусом, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Хотелось бы поблагодарить федеральные органы власти за такую ощутимую поддержку нижегородцев. Эти средства выделены не только для борьбы с эпидемией. 1,7 млрд рублей из них будет направлено на обеспечение оказания медицинской помощи больным коронавирусом, 1,2 млрд рублей - на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет", - пояснил Никитин.

Он также отметил, что часть средств потратят на покупку аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций, на вознаграждения за классное руководство, а также на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Деньги из федерального бюджета также направят победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и на переселение из аварийных жилых домов.

Кроме того, местные власти планируют увеличить объем резервного фонда на 373,5 млн рублей. Деньги резервного фонда могут быть направлены на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, и дополнительную поддержку учреждений здравоохранения.

При принятии поправок заксобранием Нижегородской области доходы регионального бюджета будут уменьшены на 1,09 млрд рублей - до 194,57 млрд рублей. Это связано, в том числе, с прогнозируемым уменьшением доли налоговых доходов. Расходы области будут увеличены на 6,4 млрд рублей - до 212,8 млрд рублей.