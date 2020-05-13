Ростовская АЭС внедряет интеллектуальную систему идентификации работников станции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Интеллектуальная система биометрической идентификации внедряется на контрольно-пропускных пунктах Ростовской атомной электростанции (АЭС), что позволит повысить эффективность контроля за каждым входящим на территорию энергообъекта. Об этом говорится в сообщении концерна "Росэнергоатом".

С вводом новой системы каждый работник атомной станции попадает на свое рабочее место, проходя через турникеты, установленные на контрольно-пропускных пунктах предприятия, по специальному пропуску.

"Новая цифровая система работает теперь не с двухмерной моделью лица человека, а с трехмерной, что обеспечивает высокий уровень физической безопасности. Система производит точное сравнение изображения лица человека одновременно с несколькими шаблонами, хранящимися в базе данных", - говорится в сообщении.

Физическая защита АЭС направлена на предотвращение проникновения посторонних лиц на объекты предприятия, обеспечение надежного заслона любым противоправным посягательствам и несанкционированным действиям.

"Новая цифровая система внедряется на Ростовской АЭС в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. В настоящее время идет процесс создания базы данных системы. Контроль станет еще эффективнее", - цитирует "Росэнергоатом" заместителя директора по режиму и физической защите Ростовской АЭС Владимира Фоменко.

Ростовская АЭС - самая южная из атомных электростанций в России. Она обеспечивает около 50% выработки электроэнергии в Ростовской области, с нее электричество поступает также в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края.