Число онлайн операций по гособоронзаказу в феврале - апреле выросло более чем на 45%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество онлайн операций по гособоронзаказу (ГОЗ) с февраля по апрель 2020 года увеличилось более чем на 45%, превысив 500 тыс. Об этом сообщается в пресс-релизе Промсвязьбанка (ПСБ).

"Более чем на 45% выросло количество операций по ГОЗ, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate - за последние три месяца количество онлайн операций превысило 500 тысяч", - указано в сообщении.

Помимо этого, в феврале - апреле ПСБ удвоил количество проведенных в день операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ при выплате заработной платы и налогов в бюджет РФ, а количество открываемых отдельных счетов за этот период возросло почти в полтора раза.

По словам главы ПСБ Петра Фрадкова, слова которого приводится в пресс-релизе, банк в текущем году намерен внедрить новый функционал, с помощью которого предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, а также вести с ними документооборот.

В ПСБ отмечают, что для обеспечения безопасной работы в сервисе PSB Corporate применяются сертифицированные средства защиты информации, включая средства криптографической защиты. Помимо этого, функционал системы позволят исключить риск использования кредитных средств не по назначению, риск исполнения платежных поручений за счет собственных средств и значительно увеличивает скорость обработки заявлений на транш.