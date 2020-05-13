{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

Агентство по страхованию вкладов сможет снижать задним числом взносы в Фонд обязательного страхования

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, АСВ может получить возможность снижать ставки страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов за квартал, предшествующий тому, когда было принято решение. "Решение совета директоров агентства о снижении ставок страховых взносов может предусматривать введение новых ставок страховых взносов начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение о снижении ставок страховых взносов", - говорится в тексте документа.

При принятии решения о снижении ставки за предыдущий период сумма страховых взносов за текущий период уменьшится на сумму переплаченных взносов.

Предусмотрены отдельные правила введения ставок страховых взносов при их повышении и снижении: при повышении - новые ставки страховых взносов вводятся не ранее 45 дней после дня принятия решения советом директоров АСВ; при снижении - новые ставки страховых взносов вводятся в срок, указанный в решении совета директоров АСВ.

О законе

Принятые поправки вносятся в закон, который Госдума приняла в первом чтении 5 декабря 2019 года. Он предусматривает увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам физических лиц до 10 млн руб. в отдельных случаях, а также включение в систему страхования вкладов различных некоммерческих организаций (НКО). Как отмечают авторы документа, на счетах физических лиц в отдельных случаях формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения.

Основаниями для получения страхового возмещения в повышенном размере является реализация таких объектов недвижимости, как жилое помещение, земельный участок и садовые дом (или их части), а также иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, исполнение решения суда, получение социальных, компенсационных выплат и пособий, получение грантов в форме субсидий, а также возмещение средств по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Закон предусматривает возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат не превысит 10 млн рублей). "Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей", - отмечается в тексте документа.

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей. АСВ будет запрашивать информацию о факте проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на день наступления страхового случая.

Кроме того, закон распространяет страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, благотворительные фонды, а также религиозные организации. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей. Эти нормы, как и повышение предельной суммы страхового возмещения до 10 млн рублей, вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Документ распространяет страховое возмещение также на потребительские кооперативы (за исключением тех, которые в соответствии с законом о ЦБ РФ признаны некредитными финансовыми организациями).

Также для снижения темпов роста общего уровня ставок привлечения средств граждан с учетом тенденций изменения ключевой ставки в законопроект включены нормы, направленные на снижение пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов, установленных для уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.

Как подчеркнул ранее Анатолий Аксаков, законом устанавливается ограничение для контролирующих организаций, топ-менеджеров, собственников на получение суммы возмещения в размере 1,4 млн рублей в течение года после отзыва лицензии. Это делается намеренно, чтобы не было ситуации, когда топ-менеджер довел банк до банкротства и потом получает сумму возмещения с вклада, который находился в этой кредитной организации, пояснил он.

"Сегодня можно вернуть не более 1 млн 400 тыс. рублей, - отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу". "Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей", - сказал он.

"Внесение законопроекта - итог обсуждения этого вопроса депутатами Государственной Думы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в ходе ее отчета, - уточнил председатель нижней палаты парламента. - После принятия федерального закона граждане будут защищены. Их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики".

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
Реклама на ТАСС
Молния
ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС