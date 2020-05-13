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В СФ отмечают наличие экономических оснований для интеграции Архангельской области и НАО

Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что эта тема давно обсуждается в этих регионах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО), вопрос об объединении которых будет обсуждаться главами регионов, имеют единый экономический комплекс, сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Ранее врио главы НАО Юрий Бездудный сообщил ТАСС, что обсудит возможную интеграцию регионов с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

"Мы понимаем, что у этих двух территорий есть единый экономический комплекс, все говорит о том, что резонов для этого (интеграции - прим. ТАСС) достаточно много", - сказал сенатор. Он добавил, что вопрос объединения этих двух регионов в комитете не поднимался, но данная тема давно обсуждается и в Архангельской области, и в НАО.

"Насколько я понимаю, были инициативы от граждан в субъектах, губернаторы на сегодняшний день эту тему активно обсуждают. Это вопрос предварительного общественного обсуждения. Безусловно, потом эти решения должны быть рассмотрены в законодательных органах двух субъектов, они уже правомочны будут принять решение о проведении референдума, дальше уже это будет воля народа, высказанная на референдумах в этих субъектах", - сказал Мельниченко.

НАО является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был в свою очередь назначен Юрий Бездудный.

Теги
РоссияАрхангельская областьМельниченко, Олег ВладимировичЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округБездудный, Юрий Васильевич
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