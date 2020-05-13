Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими, отмечается в пояснительной записке.

Закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции, отмечается в документе. Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Как отметил ранее Аксаков, тарифный коридор расширяться не будет, как предполагалось ранее в правительственном варианте аналогичного законопроекта.

В закон включены нормы о необходимости размещения на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы. Принятие и реализация проекта закона позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО, повысить культуру страхования посредством регулирования ОСАГО, в большей степени позволяющего страхователям и страховщикам определять условия страхования с учетом своих законных интересов и индивидуальных особенностей, считают авторы документа.

Предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 года действие нормы базового закона о том, что срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициенты страховых тарифов, установленные Банком России в период приостановления действия этих норм, не учитываются для исчисления срока действия страховых тарифов, определенного законопроектом. Положения закона применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных после вступления документа в силу.

Поправки ко второму чтению

Согласно одобренным ко второму чтению поправкам, в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. При этом страхователь обязан не позднее 1 месяца со дня отмены ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не позднее 31 октября 2020 года, представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении техосмотра.

Если этого не будет сделано, к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения. При этом правительство РФ получает право продлить указанные в данных нормах сроки, но не более чем на 90 дней.

Как отметил ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин, закон продолжает курс на индивидуализацию страхового тарифа, которая заключается в том, что в тех рамках границ тарифа, которые устанавливаются Центральным банком, страховые компании смогут устанавливать тариф на более индивидуальной основе, а не так, в зависимости от территориального признака, как это определяется сегодня. Это даст большую гибкость в тарифе, что позволит, в зависимости от рисков автовладельцев, более точно устанавливать им цену страхового полиса, полагает зампред ЦБ. Среди принципиально принятых ко второму чтению решений Чистюхин назвал изменение избыточной нормы о трехкратной границе тарифа - эта норма была сведена "к однократному максимальному размеру в рамках тарифного коридора и всех необходимых коэффициентов".