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Мировые цены на нефть
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Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти

Москва приветствует намерение Эр-Рияда дополнительно сократить нефтедобычу в июне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия отмечают начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть, а также ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности мировых нефтехранилищ. Об этом говорится в совместном заявлении Минэнерго двух стран по итогам телефонного разговора министров энергетики.

"Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно ростом спроса на нефть и ослаблением обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений", - отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что РФ и Саудовская Аравия "твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке".

Министерство энергетики России приветствует намерение Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта дополнительно сократить добычу нефти в июне, так как они ускорят процесс восстановления баланса на нефтяном рынке.  "[Глава Минэнерго РФ] Александр Новак приветствует дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией, и шаги, предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом для поддержки усилий Саудовской Аравии, отметив, что эти действия являются явным свидетельством решительных действий, которые высоко приветствуются и необходимы для ускорения процесса восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорится в документе.Страны также особо отметили усилия ответственных производителей по всему миру, которые добровольно скорректировали свое производство из чувства общей ответственности за ситуацию на рынке.

"Стороны уверены в том, что их партнеры по ОПЕК+ также полностью поддерживают эти цели и будут соблюдать положения соглашения ОПЕК+", - сказано в заявлении.

Теги
РоссияСаудовская АравияМировые цены на нефть
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