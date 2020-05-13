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Вывозные рейсы из Армении в Россию запланированы на 17 и 18 мая

Самолеты вылетят в Воронеж и Минеральные Воды

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину россияне смогут воспользоваться вывозными рейсами из Армении 17 и 18 мая. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в посольстве России в Ереване.

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"Вывозные рейсы Ереван - Воронеж 17 мая и Ереван - Минеральные Воды 18 мая выполнит авиакомпания Armenia. Это коммерческий рейс. Стоимость перелета - €140. Произвести взаимозачет билета российской авиакомпании невозможно. Оплатить билет можно только в драмах (армянская валюта) в офисе авиакомпании или в аэропорту", - сообщили в диппредставительстве.

Граждане, вылетающие этими рейсами, могут перевезти 25 кг багажа и 8 кг ручной клади. Согласно правилам авиакомпании разрешено перевозить животных. В целях безопасности на борту кормить пассажиров не будут, отметили в посольстве.

Во вторник 12 мая был организован очередной вывоз россиян на автобусе через территорию Грузии. Домой смогли вернуться 37 человек.

Теги
АрменияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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