Вывозные рейсы из Армении в Россию запланированы на 17 и 18 мая

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину россияне смогут воспользоваться вывозными рейсами из Армении 17 и 18 мая. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в посольстве России в Ереване.

"Вывозные рейсы Ереван - Воронеж 17 мая и Ереван - Минеральные Воды 18 мая выполнит авиакомпания Armenia. Это коммерческий рейс. Стоимость перелета - €140. Произвести взаимозачет билета российской авиакомпании невозможно. Оплатить билет можно только в драмах (армянская валюта) в офисе авиакомпании или в аэропорту", - сообщили в диппредставительстве.

Граждане, вылетающие этими рейсами, могут перевезти 25 кг багажа и 8 кг ручной клади. Согласно правилам авиакомпании разрешено перевозить животных. В целях безопасности на борту кормить пассажиров не будут, отметили в посольстве.

Во вторник 12 мая был организован очередной вывоз россиян на автобусе через территорию Грузии. Домой смогли вернуться 37 человек.