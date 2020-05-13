На Ставрополье проработают возможности постепенного возобновления работы санаториев

ПЯТИГОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил чиновникам проработать вопрос постепенного возобновления работы санаториев. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора.

"Глава края поручил создать рабочую группу для проработки вопроса о возможности постепенного возобновления работы санаторно-курортных организаций предстоящим летом. В состав группы войдут члены правительства края, руководители профильных министерств, специалисты Роспотребнадзора, главы муниципальных образований региона Кавминвод", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, членам рабочей группы предстоит выработать критерии безопасной работы санаториев в нынешних условиях. В том числе организации должны быть обеспечены средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, тестами на COVID-19.

"Мы должны решить сложную задачу. С одной стороны, дать возможность работать одной из ключевых отраслей Ставропольского края, и с другой, не допустить появления новых очагов заболевания, защитить здоровье людей", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Отмечается, что ранее главой края было принято решение о предоставлении госгарантий для организаций санаторно-курортного комплекса по кредитам, привлекаемым для оплаты труда сотрудников.

Накануне власти соседнего Краснодарского края решили возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Такие учреждения начнут принимать отдыхающих с 1 июня.