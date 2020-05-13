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ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть

По итогам 2020 года ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки
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© EPA/LISI NIESNER

ТАСС, 13 мая. ОПЕК ухудшила прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса: по итогам 2020 года ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.

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В частности, спрос на нефть в развитых странах, как ожидают в ОПЕК, упадет на 5,2 млн баррелей в сутки (прогноз ухудшен на 1,2 млн баррелей); в странах, не входящих в ОЭСР, снижение спроса составит 3,9 млн баррелей в сутки (прогноз ухудшен на 1 млн баррелей).

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2020 году ожидается на уровне 91,1 млн баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, наиболее сильно падение спроса в крупнейших мировых потребителях нефти проявится во II квартале 2020 года. "Сокращение спроса в 2020 году может быть смягчено более быстрым, чем ожидается сейчас, ослаблением правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса и более быстрым реагированием экономического роста на дополнительные меры поддержки", - полагают в ОПЕК.

Предложение нефти

Негативное влияние пандемии коронавируса скажется и на предложении нефти. В частности, добыча стран "не ОПЕК" в 2020 году упадет на 3,5 млн баррелей - до 61,5 млн баррелей в сутки. Нынешний прогноз ухудшен на 2 млн баррелей по сравнению с предыдущей оценкой.

Пересмотр прогноза учитывает планы по сокращению добычи крупнейшими нефтяными компаниями. В частности, производство нефти в США во II квартале упало на 1,5 млн баррелей в сутки, по итогам года снижение может составить 1,4 млн баррелей в сутки.

Небольшой рост в 2020 году прогнозируется лишь в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.

Оценку изменения своей добычи в текущем году ОПЕК не приводит. Согласно отчету, в апреле добыча стран ОПЕК выросла на 1,8 млн баррелей - до 30,4 млн баррелей в сутки. Рост объясняется завершением сделки ОПЕК+ в конце марта. Новое соглашение вступило в силу 1 мая.

Запасы нефти стран ОЭСР

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте превысили 3 млрд баррелей, что почти на 90 млн баррелей выше среднего показателя за последние пять лет, сообщает ОПЕК.

"Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 57,7 млн баррелей в месячном выражении, составив 3,002 млрд баррелей. Это на 125,8 млн баррелей выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 88,6 млн баррелей превышает средний показатель за последние пять лет", - отмечается в отчете.

Из них запасы самой нефти выросли на 49 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 8,6 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем. В таком объеме запасов хватило бы на 86 дней, что почти на 9 дней больше, чем месяцем ранее.

Предварительные данные за апрель показывают, что нефтяные запасы в США выросли на 81 млн баррелей, до 1,4 млрд, это на 11% больше, чем годом ранее и на 10% больше чем в среднем за пять лет. Из них запасы нефти выросли почти на 48 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 33,2 млн баррелей.

О нефтедобыче

Страны ОПЕК в апреле 2020 года увеличили добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, до 30,4 млн б/с. Рост обеспечили в основном Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Так, добыча в Саудовской Аравии выросла на 2,3 млн б/с - до 12 млн б/с, согласно переданным страной показателям. По данным вторичных источников (ценовые агентства Platts, Argus), на которые опирается ОПЕК, добыча королевства увеличилась на 1,56 млн б/с - до 11,55 млн б/с.

В ОАЭ добыча возросла на 332 тыс. б/с, до 3,84 млн б/с. Кувейт же нарастил извлекаемые объемы сырья на 259 тыс. б/ с, до 3,13 млн б/с.

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Снижалась добыча в Анголе, Нигерии, Ираке, Иране и Ливии. Так, в Иране добыча в апреле уменьшилась на 53 тыс. б/с - до 1,97 млн б/с, в Венесуэле снижение составило 38 тыс. б/с - до 0,62 млн б/с. Но сильнее всего добыча упала в Анголе - на 90 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с.

Интенсивный рост добычи в апреле связан с завершением сделки ОПЕК+ 31 марта. Страны возобновили договоренности об ограничениях только 12 апреля, и они вступили в силу 1 мая. Саудовская Аравия заявляла, что в апреле ее нефтяное предложение выросло до 12,3 млн б/с, из которых 0,3 млн б/с было задействовано из хранилищ.

ОПЕК ожидает падения добычи нефти в странах "не ОПЕК" в текущем году на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с). Организация ухудшила прогноз на 2 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем.

"Рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году был пересмотрен в сторону уменьшения на гигантские 2 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, и теперь прогнозируется снижение на 3,5 млн баррелей в сутки до среднего уровня в 61,5 млн б/с в 2020 году", - отмечается в документе.

Такой пересмотр прогноза основан на планах по сокращению добычи крупнейшими нефтяными компаниями, особенно из Северной Америки. Падение добычи нефти в США во втором квартале 2020 г. достигло 1,5 млн б/с, а по итогам года снижение может составить 1,4 млн б/с, ожидают в ОПЕК. Небольшой рост в 2020 году прогнозируется лишь в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.

О новых договоренностях

В апреле ОПЕК и Россия договорились о новых ограничениях. ОПЕК ожидает, что спрос на нефть из стран картеля в этом году снизится на 5,6 млн б/с, до 24,3 млн б/ с.

Новое соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренности, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Теги
СШАКувейтОАЭРоссияСаудовская Аравия
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