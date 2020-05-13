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Обновлено 

РЖД продлили возможность дистанционного возврата билетов на поезда дальнего следования

Это можно будет сделать до 1 июля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. РЖД увеличили срок действия услуги дистанционного возврата билетов на поезда дальнего следования отправлением до 1 июля, говорится в сообщении холдинга. Ранее вернуть билет дистанционно можно было на поезд отправлением до 1 июня.

Пассажир для возврата может обратиться в единый информационно-сервисный центр РЖД и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор зафиксирует данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода он сможет при наличии оригинала проездного документа получить обратно денежные средства за отмененную поездку.

В РЖД напомнили, что вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира также смогут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности. Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами, посредством которых они были оформлены.

На фоне пандемии коронавируса РЖД вынуждены были закрыть международное сообщение и отменить более половины поездов дальнего следования внутри РФ.

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